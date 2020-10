Nicola Di Bari, intervento chirurgico per un aneurisma dell'aorta addominale riuscito. La figlia: "Sta bene ed è sereno"

Sottoposto ad un intervento chirurgico per un aneurisma dell'aorta addominale, Nicola Di Bari, il cantante nato a Zapponeta e vincitore di due festival di Sanremo, verrà dimesso tra alcuni giorni.

A comunicarlo è la figlia Ketty Scommegna: "In merito alle condizioni di mio padre, Nicola Di Bari, ci tengo a precisare che, diversamente da quanto emerso tra ieri e oggi, sta bene ed è sereno dopo un intervento per aneurisma dell’aorta addominale eseguito qualche giorno fa all’IRCCS Ospedale San Raffaele dall’équipe di chirurgia vascolare diretta dal prof. Roberto Chiesa"

La figlia dell'artista de 'La prima cosa bella' e 'Il cuore è uno zingaro', precisa che Nicola Di Bari non è mai stato in condizioni critiche: "L’intervento e il decorso operatorio non hanno evidenziato alcuna complicazione e verrà dimesso tra pochi giorni. Colgo l’occasione per ringraziare il professor Chiesa e i suoi collaboratori per l’assistenza di cui siamo stati onorati”.