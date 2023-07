Il presidente del Foggia Nicola Canonico rinviato a giudizio

L'attuale presidente del Calcio Foggia 1920 è stato rinviato a giudizio insieme ad altre 18 persone, tra cui Francesca Ferri e il compagno Filippo Dentamaro, nell'ambito dell'inchiesta 'Valenza' che ha svelato un presunto sistema di compravendita di voti. Il processo prenderà il via il 20 settembre.

Canonico è accusato di aver messo su, con la consigliera comunale e il fidanzato, un’associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale attraverso un’attività di selezione e reclutamento di potenziali elettori con successiva acquisizione dei loro voti, prevalentemente mediante la corresponsione per ciascuno di 25 o 50 euro, in favore della candidata consigliera comunale ex vicesindaca di Valenzano, eletta nella lista 'Bari Sport' con Di Rella sindaco.

L’ipotizzata associazione per delinquere sarebbe stata promossa, costituita e organizzata, oltre che dalla candidata e dal suo compagno convivente (con rapporti di frequentazione con elementi di spicco della criminalità organizzata locale, anch’egli destinatario della misura cautelare del carcere), dall'imprenditore edile, già consigliere comunale di Bari dal 2004 al 2009 e della Regione Puglia dal 2005 al 2015.

A tale presunta compagine criminale avrebbero aderito altri sette soggetti aventi il ruolo di “portatori di voto”, ossia quello di individuare, contattare e reclutare il maggiore numero possibile di elettori da cui avrebbero comprato i voti verso il pagamento di un corrispettivo in denaro (che sarebbe stato loro anticipato o successivamente rimborsato dai 3 citati promotori).