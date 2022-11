Nicola Canonico torna in libertà dopo 25 giorni

Questa mattina è stato notificato il provvedimento di revoca degli arresti domiciliari di Nicola Canonico, il presidente del Calcio Foggia 1920, arrestato il 26 ottobre scorso nell'ambito dell'inchiesta ribattezzata 'Valenza', con l'accusa di aver messo su - insieme alla consigliera comunale Francesca Ferri e al compagno di lei, Filippo Dentamaro, un’associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale attraverso un’attività di selezione e reclutamento di potenziali elettori con successiva acquisizione dei loro voti, prevalentemente mediante la corresponsione per ciascuno di 25 o 50 euro, in favore della candidata consigliera comunale ex vicesindaca di Valenzano, eletta nella lista 'Bari Sport' con Di Rella sindaco.

Difeso dall'avvocato del foro di Bari, Michele Laforgia, rispetto alla posizione dell'imprenditore edile barese, nonché ex consigliere regionale, è stata dichiarata l’inefficacia del provvedimento cautelare e conseguentemente ordinata la rimessione in libertà