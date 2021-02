Emergenza neve a Vieste, ghiaccio e alberi caduti: mezzi spargisale in azione sulle arterie principali del paese

Gli operatori della Protezione Civile Pegaso sono entrati in azione già in mattinata sulla sp 53 Mattinata-Vieste dove si era registrata una massiccia presenza di ghiaccio. Nel pomeriggio un'altra squadra è intervenuta lungo un tratto della SS 89 per la rimozione di alcuni alberi caduti a causa della neve