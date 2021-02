Neve, ghiaccio e alberi caduti. Disagi sul Gargano: automobilisti bloccati sulla Sp 144 della Foresta Umbra

Le copiose nevicate di ieri registrate in quasi tutta la provincia di Foggia, hanno creato disagi soprattutto alla viabilità in diversi centri della Capitanata.

Sin dalle prime re del mattino gli operatori della Protezione Civile sono entrati in azioni con mezzi spargisale e spalaneve per scongiurare pericoli agli automobilisti e garantire la sicurezza nelle arterie. Disagi si sono registrati soprattutto sul Gargano. Nella tarda serata di ieri ben 5 squadre della Protezione Civile Pegaso sono intervenute sulla Sp 144 della Foresta Umbra, in soccorso di alcuni automobilisti rimasti bloccati. Nel corso delle operazioni, gli operatori hanno rimosso ben 30 alberi caduti a causa della neve.