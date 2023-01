Prima nevicata del 2023 nel Foggiano: fiocchi cadono a Faeto, vento e pioggia nel resto della Capitanata

"Spettacolo". Così Ennio Mascia questa mattina sui suoi profili social ha annunciato l'arrivo della neve sui Monti Dauni, la prima del nuovo anno in provincia di Foggia. La coltre bianca si è posata a Faeto, comune di poco più di 600 abitanti a 820 metri di altitudine

Nel resto della Capitanata, la notte e le primissime ore del mattino sono state caratterizzate da pioggia e grandine in linea con l'allerta meteo 'gialla' diramata ieri sera intorno alle 20 dalla Protezione Civile Regionale e in vigore fino alla mezzanotte di oggi 10 gennaio, in tutta la Capitanata e nel resto della Regione.

D

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

a alcune ore si sta abbattendo una tempesta di vento, da forti a burrasca nord-occidentali, pioggia e grandine. Nebbia fitta, temperature in calo e cielo nuvoloso dappertutto.

Aggiornato alle 10.04