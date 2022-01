Nevica nel Foggiano. Monti Dauni imbiancati, da Alberona a Faeto accumuli fino a 10 cm

Come previsto, la neve è arrivata nel Foggiano: numerosi i comuni dei Monti Dauni che si sono svegliati sotto la coltre bianca. Tra questi, Deliceto, Castelluccio Valmaggiore, Panni, Accadia, Anzano di Puglia, Orsara di Puglia e Faeto. In alcuni di essi si registrano già accumuli di neve fino a 10 cm. In molti paesi, i sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole. Al momento non si registrano disagi nei trasporti.