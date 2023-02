Neve e temperature sotto lo zero dai Monti Dauni al Gargano: scuole chiuse e mezzi spargisale in azione

Paesaggi da fiaba oggi sui Monti Dauni e sul Gargano. La ‘dama bianca’ non ha fatto visita soltanto a Faeto, sul tetto della Puglia, a quasi 900 metri. Si sono svegliati sotto una coltre di neve anche Alberona, Biccari, Roseto Valfortore, Panni e Monte Sant’Angelo. Magica, come di consueto, l’atmosfera in Foresta Umbra.

Niente scuola: i sindaci hanno sospeso le attività didattiche a causa della presenza di neve sulle strade e alla luce dell’avviso di allerta meteo emesso dalla Protezione civile regionale. Già da ieri le precipitazioni nevose e le temperature rigide, che stavano determinando la formazione di ghiaccio con conseguenti possibili disagi alla circolazione, avevano fatto scattare le ordinanze.

Mezzi spargisale e spazzaneve in azione sulle strade provinciali, sin dalle prime luci dell’alba. A Monte Sant’Angelo, dove la colonnina di mercurio oggi è arrivata a segnare -2, i circa 10 centimetri di neve caduti ieri sono diventati pericoloso ghiaccio. I due mezzi spazzaneve e spargisale comunali sono operativi dalle 4.30, e dalle 6 la squadra della Picon, la società che gestisce la raccolta rifiuti, ha lavorato per rendere accessibili i luoghi più sensibili. I mezzi provinciali hanno provveduto a liberare completamente le strade di loro competenza, la Sp55 Macchia-Monte, la Sp56 per Pulsano e la Sp144 per la Foresta.

Avvolto in un bianco candido anche il borgo di Roseto Valfortore. I volontari dell’Avrv hanno liberato dalla neve i luoghi nevralgici del paese e le vie interne. Non si registrano particolari criticità. Resta, invece, chiusa al traffico la strada comunale Frattacoletta, oggetto di un’ordinanza firmata lo scorso 6 febbraio dal sindaco Lucilla Parisi. Proprio le nevicate dei giorni scorsi, infatti, avevano provocato uno scivolamento di materiale sciolto da monte verso valle, trascinando via la sede stradale. Fino alla realizzazione dei lavori di ripristino e consolidamento, il tratto interessato dallo scivolamento in atto resterà interdetto alla circolazione.