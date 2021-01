Abbondante nevicata in Capitanata: dal Gargano ai Monti Dauni è magia ma anche disagi

Paesaggi mozzafiato, scenario magico, un risveglio innevato. Ieri sera sui Monti Dauni, nella notte e in queste ore sul promontorio del Gargano - nel triangolo Rignano Garganico, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo - la neve non ha tradito le attese ed è venuta giù, copiosa, imbiancando tetti, parchi, strade, alberi, montagne e auto.

Stesso scenario sui Monti Dauni, da Faeto a Bovino. Rispettata l'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile, secondo la quale, per 24 ore, la coltre bianca sarebbe venutà giù anche nella zona del Basso Ofanto e della Puglia centrale Bradanica.

Si registrano evidenti disagi alla circolazione stradale di autobus e auto. Alcuni infermieri in partenza da San Marco in Lamis per gli ospedali Riuniti di Foggia, sono rimasti a terra. C'è chi ha provato a spostarsi in macchina ma si è visto costretto a tornare indietro.

Da poco più di un'ora sono entrati in azione i mezzi spargisale per risolvere le evidenti criticità formatesi sulle strade provinciali e statali della zona.

Questa la situazione sulle autostrade: sulla A16 Napoli-Canosa nevica tra Lacedonia e il bivio A16/A14 Bologna-Taranto, solo pioggia sulla Pescara-Bari tra Termoli e Poggio Imperiale.