Emergenza neve nel Foggiano: sui Monti Dauni sindaci chiudono le scuole

Continua a nevicare sui Monti Dauni. Precipitazioni ancora in atto in diversi comuni, ragione per cui i sindaci di Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Deliceto, Orsara di Puglia, Accadia hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi.

A Deliceto chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, compreso il micronido. Sospese le corse degli autobus delle 7 e delle 7.20. Anche l'autobus delle 8.10 proveniente da Anzano di Puglia non partirà. Inoltre, il sindaco Pasquale Bizzarro fa sapere che nella giornata di oggi la raccolta differenziata porta a porta non sarà effettuata.