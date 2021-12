Natale da incubo, famiglie tra le macerie in via San Severo: "Non ce la facciamo più"

Dieci famiglie vivono ancora nel campo container. Gli alloggi in vico della Pietà non sono pronti. E una volta abbattute le case di latta sgomberate, i detriti non sono stati rimossi

Si vedono ancora scene da terzo mondo in fondo a via San Severo. Tra le macerie dei container smantellati, segno tangibile dalla conquista di un'umanità disperata ai margini di Foggia, nelle poche baracche rimaste in piedi dieci famiglie sono condannate a un altro Natale in mezzo alle lamiere.

Sono una ventina di persone. Passano un altro inverno a battere i denti per il freddo e l'umidità che qui ti entra nelle narici e nelle ossa. Gli ultimi alloggi destinati a svuotare il campo, in vico della Pietà, nel centro storico della città, non sono ancora pronti. Non serve una dichiarazione dello stato di emergenza a firma del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - datata 29 gennaio 2020 - a certificare il degrado igienico-sanitario, ora come ora basta guardarsi intorno. Il campo, una volta passate le ruspe, ha tutte le sembianze di una discarica abusiva. Il Comune di Foggia non ha provveduto alla rimozione dei detriti e, probabilmente, bonificherà l'area solo quando sarà sgomberata completamente.

Fabio parla a nome di tutti: "Non ce la facciamo più. Sono 16 anni che stiamo qua". Sono pronti a bloccare le strade, extrema ratio tutte le volte che li portano in canzone. Si sentono abbandonati anche dall'Arca Capitanata. Per quanto abbia fatto i salti mortali, sono passati due anni dall'avvio dell'operazione zero container, e a un passo così da una casa vera l'attesa è ancora più estenuante.

In base alle verifiche del Comune, solo sette famiglie hanno diritto a una sistemazione alternativa, altre tre non hanno i requisiti. "Verranno con noi in vico della Pietà", promettono gli assegnatari dell'emergenza che, peraltro, temono ulteriori rinvii. L'unica bambina rimasta nel campo gioca tra i cumuli di macerie e la legge, o chi per lei, dice che non ha diritto a una casa e il suo mondo si sgretola qui.