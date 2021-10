Parcocittà punta sui diritti dell'infanzia, inaugurato con un murale il ruolo delle relazioni. "Così diffondiamo pratiche educative"

A Foggia quattro progetti per “Non sono un murales - Segni di comunità” con “iDo - Io faccio futuro”, “Foggia Children”, “L’isola che c’è” e “RiGenerAzioni”. Insieme per la Giornata Europea delle Fondazioni che ha l’obiettivo di realizzare un’opera d’arte corale negli spazi della partecipazione e della solidarietà. Iniziativa che si svolge oggi a Foggia: alle 9 a Parcocittà, alle 10 presso la scuola “S. Ciro”, alle 11 e alle 17 plesso la scuola “San Lorenzo” - ICS "da Feltre - Zingarelli", alle 19 c/o l’Oratorio salesiano del Sacro Cuore.