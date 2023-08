Guida senza cintura e alta velocità: multe sulle strade che portano alle località balneari

Sono oltre 60 i veicoli controllati nella sola mattinata di oggi dalla polizia locale a Foggia sulle strade che conducono alle località balneari. Anche questa domenica, sono stati predisposti posti di blocco nell’ambito dell’operazione ‘Le vie del mare’.

Oggi, 6 agosto, giornata contrassegnata dal bollino rosso, i controlli si sono concentrati su via Manfredonia, in direzione della SS89 che porta sul Gargano, e via Leone XIII, che collega Foggia con le spiagge di Zapponeta e Margherita di Savoia.

Sono state accertate e sanzionate 45 infrazioni al Codice della Strada, prevalentemente per il mancato uso della cintura di sicurezza e per eccesso di velocità grazie all’impiego di un autovelox.

Nella circostanza, gli agenti hanno distribuito un vademecum recante le norme di comportamento da adottare su strada, soprattutto quando si parte per le vacanze, consigli utili ad una guida sicura, dai controlli all'efficienza del veicolo fino alle norme di comportamento per chi si mette al volante.

I controlli si ripeteranno durante tutti i weekend di agosto.