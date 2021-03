Tolleranza zero a San Severo: beccati e multati 11 sporcaccioni

Abbandono dei rifiuti, blitz della Polizia Locale nelle strade del centro abitato di San Severo. L'attività è stata svolta questa mattina, insieme al personale Buttol srl. Nel dettaglio, sono stati controllati diversi siti in via Tondi, via don Felice Canelli, via Belmonte, via Minuziano e via Soccorso.

Complessivamente sono state elevate 11 sanzioni per abbandono rifiuti e mancata raccolta differenziata con somme da 50 a 206 euro, come previsto dall'ordinanza sindacale. I controlli eseguiti sono programmati settimanalmente e vedono impegnati la polizia locale e il personale della Buttol srl , in una lotta senza quartiere all'inciviltà.