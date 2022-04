Sosta selvaggia: è guerra ai parcheggi sugli stalli riservati ai disabili

Sosta selvaggia: a San Giovanni Rotondo è guerra ai parcheggi sugli stalli riservati ai disabili. A seguito di numerose segnalazioni pervenute all’ente, si è svolta nella serata di ieri una riunione operativa a cui hanno preso parte l’assessore Giuseppe Siena, con delega alla viabilità e ai parcheggi, e il comando dei vigili urbani di San Giovanni Rotondo.

“Nel confronto ho invitato e disposto di intensificare il controllo sulla regolarità della sosta dei veicoli e sull’utilizzo degli stalli riservati ai disabili. Come tutti sappiamo, la violazione delle norme, oltre a sanzioni molto onerose, comporta anche la decurtazione dei punti della patente. È una questione di civiltà ed empatia, per cui davvero auspico una maggiore sensibilità da parte di tutti i cittadini”, ha spiegato l’assessore. “Inoltre, presto anche il nostro comune si uniformerà alla nuova normativa del codice della strada, prevedendo su tutto il territorio comunale gli ‘stalli rosa’, dedicati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino a due anni”, ha poi concluso.