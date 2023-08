Abbandonano rifiuti sbattendosene di fototrappole, telecamere e vigili in borghese

Fototrappole, telecamere e polizia locale in borghese, sembrano non scoraggiare l'azione degli incivili che a Cerignola continuano, come se nulla fosse, ad abbandonare indiscriminatamente rifiuti, dimenticando peraltro che vi sono delle regole da rispettare. Sotto questo aspetto, l'amministrazione comunale di Francesco Bonito, sta cercando in tutti i modi di istruire i cittadini a una corretto conferimento dei rifiuti.

Da due giorni una nuova pattuglia in borghese della Polizia Locale è entrata in azione per contrastare il reato ambientale relativo all'abbandono selvaggio per proteggere l'ambiente, mantenere il decoro urbano e preservare l'igiene pubblica. A qualcuno, tuttavia, sembra non importi nulla: ieri due persone sono stati sanzionati per aver abbandonato i sacchetti di immondizia in luoghi non consentiti. L'azione è costata ad entrambi 100 euro di multa.

Nemmeno quattro giorni fa il primo cittadino aveva pubblicato sui social il video di "una testa di rapa" che incurante dei passanti, abbandonava i suoi rifiuti per strada: è stato multato attraverso le fototrappole. Attraverso gli accertatori ambientali entrati in servizio a giugno, sono state segnalate e, successivamente, sanzionate nella sola prima quindicina di luglio ben 12 persone che avevano abbandonato i rifiuti non differenziati.