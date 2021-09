45 multe in una mattinata in città: daspo urbano a parcheggiatore abusivo e a un venditore di oggettistica

Questa mattina il personale della polizia locale di Foggia durante un servizio viabilità presso il mercato settimanale di via Miranda, ha effettuato serrati controlli per il rispetto delle norme del codice della strada e del codice del commercio.

Nella circostanza sono state accertate e sanzionate 31 infrazioni, tra cui un soggetto intento a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo in via Bonante, al quale è stato notificato un ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona così come previsto dal D.L. 14/2017 (daspo urbano).

Nell'ambito dei controlli al mercato settimanale è stato sanzionato anche un venditore di oggettistica in via Grassi in quanto privo di qualsiasi autorizzazione alla vendita. Nella circostanza sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 30 pezzi. Allo stesso è stato notificato un ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona così come previsto dal D.L. 14/2017 (daspo urbano).

Controlli alla viabilità sono stati effettuati anche nel centro storico tra piazza Cesare Battisti, via Oberdan, via Duomo e piazza De Sanctis. Nella circostanza gli agenti hanno eseguito quattordici sanzioni al codice della strada.