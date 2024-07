Multe per chi non ripulisce la pipì dei cani

Estremo disagio, pericolo di infezioni sanitarie e mancato rispetto del decoro urbano. Per questo motivo il primo cittadino di Vico del Gargano ha ordinato a tutti i proprietari e conduttori di animali di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni canine prodotte dagli animali munendosi di idoneo sistema di raccolta e di sacchetti monouso, oltre che di una bottiglietta o altro contenitore di acqua da utilizzare per la pulizia delle deiezioni liquide di animali.

"Sempre più frequentemente, in diverse zone della città sul sedime delle vie, dei cortili e delle piazze, si verifica l'abbandono, da parte dei proprietari o dei possessori, delle deiezioni degli animali"

Chi non dovesse ottemperare alle regole contenute nell'ordinanza sindacale, rischia una sanzioni fino a 500 euro. Sono esenti i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati ad effettuare la raccolta degli escrementi. Così come le forze di polizia e la protezione civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.

Tra i 'considerato che' dell'ordinanza a firma del sindaco Raffaele Sciscio, viene anche evidenziato il divieto di lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per gli animali randagi, fatta salva la possibilità di disporre di idonee cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e, quindi, mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti del cibo, che, comunque, non deve imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.