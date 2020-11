Auto parcheggiate sulla pista ciclabile, scattano le multe in via Manfredi: stretta della polizia locale al Quartiere Ferrovia

Continuano i controlli da parte della polizia locale nel Quartiere Ferrovia, a Foggia. Questa mattina, diverse le infrazioni al codice della strada sanzionate dagli operatori. Tra queste, 5 hanno riguardato la sosta su piste ciclabili in via Manfredi. Multate anche due persone che passeggiavano in via Podgora senza indossare la mascherina, contravvenendo quindi a quanto stabilito nel Dpcm di novembre.