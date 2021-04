Beccati indisciplinati del Covid: in 12 sorpresi a bere al bancone di un bar, un'altra comitiva consumava birra su una panchina

A San Marco in Lamis. Elevate multe per oltre 7mila euro. I carabinieri, nell'ambito dei controlli, hanno proceduto anche all'arresto di una persona, alla denuncia in stato di libertà di altre due ed alla segnalazione alla Prefettura di un’altra

Indisciplinati beccati a San Marco in Lamis, dove i carabinieri hanno sorpreso 12 persone intente a consumare bevande al bancone di un bar, e una comitiva di giovani mentre beveva birra su una panchina nei pressi della villa comunale.

Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di San Giovanni Rotondo, in tutte le sue componenti (Nucleo operativo e radiomobile, Stazioni di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Rignano Garganico), nel corso di opportuni servizi di controllo straordinario del territorio, che hanno interessato tutta la giurisdizione di competenza, finalizzati al contrasto delle norme anti-Covid e Codice della Strada, hanno proceduto all’arresto di una persona, alla denuncia in stato di libertà di altre due ed alla segnalazione alla Prefettura di un’altra.

In particolare, i carabinieri di San Marco in Lamis, nel corso di un controllo ad un bar locale, hanno notato la presenza nei pressi del banco di mescita di una dozzina di persone che alla vista dei militari si sono allontanati repentinamente.

Ne è seguita la contestazione del relativo illecito amministrativo al gestore di quel locale di cui è stata disposta la chiusura per 5 giorni e la proposta alla Prefettura per l’ulteriore chiusura di un mese.

Sempre i carabinieri della Stazione di San Marco in Lamis, durante un servizio di pattuglia, hanno notato un gruppo di giovani che stazionavano nei pressi della villa comunale, dove, seduti su alcune panchine, consumavano delle birre. Alla vista dei militari tutti si sono allontanati prima di essere identificati ad eccezione di un 25enne del luogo il quale, dopo essere stato raggiunto dai militari, ha opposto una ferma resistenza, minacciando loro. Con non poche difficoltà i militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo per il reato di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Sottoposto agli arresti domiciliari, il Tribunale di Foggia ha convalidato l’arresto e disposto a suo carico l’obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri. Nel corso dei vari controlli eseguiti da parte di tutte le pattuglie in circuito, sono state inoltre eseguite 10 perquisizioni personali, sono state controllate 45 persone sottoposte ai domiciliari e 10 esercizi pubblici. 123 gli automezzi controllati, 168 le persone identificate e 139 le autocertificazioni ritirate. Ancora, elevate 19 contravvenzioni a norme anti Covid: e 12 al Codice della Strada (somma complessiva verbalizzata 7.228,00 euro). Sequestrato anche un veicolo.