Monopattini fuori controllo: 10 verbali della polizia locale, sequestrata bici elettrica

Sono oltre sessanta i monopattini elettrici e le biciclette fermate e controllate nelle ultime settimane dalla polizia locale di Foggia in particolare sull'isola pedonale. Dieci i verbali contestati per le violazioni all'art.7 del Codice della Strada e alla L.160/201, per trasporto di passeggero o di merce, mancato rispetto della segnaletica stradale, circolazione in area pedonale dopo l'orario consentito. Gli agenti impegnati nei controlli hanno anche sottoposto a sequestro una “bike” con pedalata assistita perché superava i 25km/h, oltre alle ulteriori contestazioni previste dalla legge. I controlli continueranno fanno sapere dal Comando.