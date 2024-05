Multe, Foggia è il capoluogo che ha incassato di meno: di 5 euro la sanzione pro capite

Foggia, nel 2023, ha incassato poco più di 795mila euro in multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del Codice della Strada; il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Guardando alla graduatoria regionale al primo posto si posiziona Bari (13 milioni), seguita da Taranto (3,2 milioni), Brindisi (quasi 1,9 milioni) e Trani (quasi 1,4 milioni). Ultimi posti per Andria (876.000 euro), Foggia (795.000 euro) e Barletta (768.000 euro).

In totale, nel 2023, i comuni capoluogo pugliesi hanno incassato più di 21 milioni di euro.

Guardando al valore pro capite, calcolato come rapporto tra i proventi e il numero di abitanti residenti, al primo posto si conferma Bari, con una “sanzione pro capite” pari a 41 euro, seguita da Trani (25 euro) e Brindisi (23 euro).

A Foggia scende ad “appena” 5 euro.

Includendo nell’analisi anche le città non capoluogo pugliesi emergono dati interessanti: ad esempio, al secondo posto di questa graduatoria, dopo Bari, si posiziona il comune di Galatina in provincia di Lecce che, nel 2023, ha registrato più di 5 milioni di euro di proventi da multe e sanzioni a carico di privati per

violazioni delle norme del Codice della Strada.

Segue al terzo posto il comune di Trepuzzi, che, nonostante i suoi 13mila abitanti, nel 2023 ha incassato 3,8 milioni di euro da multe stradali. Subito dopo

Taranto, invece, si posiziona il comune di Gallipoli con 2,5 milioni di euro.

Guardando invece ai comuni pugliesi più piccoli, al di sotto dei 6.500 abitanti, al primo posto si posiziona quello di Sammichele di Bari che, nonostante una popolazione di poco superiore alle 6.000 persone, nel 2023 ha incassato più di 2,3 milioni di euro da multe stradali alle famiglie.

A Melpignano, piccolo comune con circa 2.000 residenti in provincia di Lecce, gli incassi da multe stradali sono stati quasi 1,1 milioni di euro, mentre Otranto (comune in provincia di Lecce con circa 5.600 abitanti) ha registrato incassi pari a 805.000 euro.

