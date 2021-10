Roghi tossici nelle campagne di Apricena: cittadini segnalano incendi, scattano multe e denunce

Ad Apricena piovono multe e denunce. I responsabili che hanno incendiato i tubucini di plastica o altro, sono stati individuati. Dalla settimana scorsa, infatti, la polizia locale e i carabinieri monitorano costantemente gli incendi appiccati nelle campagne.

Soddisfatto il sindaco e ingegnere Antonio Potenza che alcuni giorni fa aveva lanciato un ultimatum ai trasgressori. "Ringrazio i tanti cittadini che ci hanno segnalato episodi anomali e che ci hanno consentito di arrivare in tempi rapidi sui posti incriminati. Tengo tuttavia a sottolineare, che siamo per un'agricoltura di qualità, che siamo e saremo sempre a fianco dei nostri agricoltori onesti e laboriosi, che rispettano le leggi . Va comunque detto, che, in base alle normative vigenti, le sterpaglie di lavorazione nei campi, per certe quantità, è possibile incendiarle, sotto la supervisione dei proprietari. Non è possibile incendiare tubicini, plastica o altro di illegale e dannoso per la salute e l'ambiente"

Il primo cittadino aggiunge: "Agli apricenesi chiedo di non allarmarsi, il fenomeno è sotto controllo ed è chiaro ormai a tutti che i responsabili di attività illegali, sono e saranno sanzionati e denunciati come prevede la legge. Vi chiediamo ancora di vigilare, tutti insieme, per contrastare ogni forma di illegalità sul nostro territorio"