Non indossano la mascherina: multate quattro persone. Pizzicate e sanzionate attività commerciali aperte oltre le 18

Nell'ambito delle attività di prevenzione effettuate nelle zone della movida venerdì, sabato e domenica scorsi, gli agenti della questura, della polizia amministrativa e del reparto prevenzione crimine, insieme ai militari della guardia di finanza, ai carabinieri e alla polizia locale, hanno compiuto una serie di controlli a Foggia, Cerignola, San Severo, Manfredonia e Lucera.

Nel corso del servizio anti-assembramento, messi in campo anche rispetto ai divieti di stazionamento in alcune vie e piazze dei centri cittadini in orari prestabiliti, i poliziotti - anche in abiti civili - si sono concentrati sul corretto utilizzo delle mascherina e sul controllo dell'obbligo di quarantena domiciliare disposta dall’autorità sanitaria.

La zona centro storico del capoluogo dauno è stata passata al setaccio per verificare il rispetto della chiusura dei ristoranti e bar alle 18. Sono state identificate 756 persone di cui 62 con precedenti di polizia. Sono stati controllati 322 veicoli ed elevate 14 contravvenzioni.

Quattro i soggetti sanzionati perché non indossavano la mascherina. Dei 48 esercizi commerciali, due sono stati sanzionati per violazioni alle disposizioni anti covid-19, poiché trovati aperti oltre l’orario consentito.