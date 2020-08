Sorpassi pericolosi e guida al cellulare, automobilisti indisciplinati diretti al mare: scattano le multe

Perquisizioni e controlli a tappeto, un centinaio di persone identificate e decine di sanzioni elevate. Questi , in breve, i numeri dei controlli effettuati a Margherita di Savoia, per garantire un’estate sicura a turisti e avventori.

Da alcune settimane, infatti, i carabinieri della compagnia di Cerignola hanno intensificato, a Margherita di Savoia, i controlli del territorio volti al monitoraggio della circolazione stradale, per perseguire le infrazioni al codice della strada e garantire così maggiore sicurezza ai cittadini ed ai turisti in questo periodo in cui il noto centro balneare è preso d’assalto e le principali arterie che ad esso conducono fanno registrare un intenso traffico.

Lo scorso fine settimana i militari della stazione e della sezione radiomobile di Cerignola hanno controllato circa 70 veicoli ed identificato oltre 100 persone, elevando decine di contravvenzioni ai sensi del codice della strada. Ben 17 conducenti sono stati sanzionati per sorpassi pericolosi, verificatisi soprattutto su alcune strade dove i veicoli erano in lento movimento a causa della congestione del traffico; tre motociclisti sono stati sanzionati per il mancato utilizzo del casco, altri sei conducenti per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e tre per l’uso dei telefoni cellulari alla guida.

Altre contravvenzioni sono state elevate per mancata copertura assicurativa dei veicoli e per mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida. Sono stati complessivamente decurtati 225 punti e ritirate 12 patenti di guida. Ammontano a 4 i motocicli sottoposti a sequestro amministrativo. Per una estate serena e sicura i carabinieri esortano gli utenti della strada a tenere una condotta di guida responsabile e prudente. In vista del Ferragosto i controlli saranno ulteriormente intensificati.