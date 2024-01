Raffica di multe in via Colletta: punito il cattivo andazzo di parcheggiare sullo spartitraffico

Il messaggio della Polizia Locale è chiaro: in via Pietro Colletta, sopra lo spartitraffico che delimita i due sensi di marcia, continuare a parcheggiare l'auto esporrà gli automobilisti alle sanzioni, atteso che negli ultimi tempi le multe comminate sono state decine e decine. Ci sono anche quelle verbalizzate questa mattina nel corso di controlli a largo raggio finalizzati al rispetto delle norme del Codice della Strada che hanno interessato centro e periferia.

Cinquantanove in tutto le infrazioni accertate e sanzionate dagli agenti in via Podgora, via Napoli, Corso Garibaldi, piazza Martiri Triestini, via Guglielmi e viale di Vittorio. Tante l'auto parcheggiate sui posteggi riservati ai diversamente abili, sui marciapiedi, fermate di autobus e nei pressi delle intersezioni dove veniva intralciata la circolazioni di veicoli e il passaggio finanche dei pedoni.

In via Napoli, una ventina parcheggiate nonostante il divieto, hanno avuto molto difficoltà a transitare ambulanze e autobus di linea