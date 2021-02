Il week-end 'giallo' sfugge di mano: giovani assembrati e consumazioni ai tavoli oltre il consentito

Controlli serrati della polizia locale nel fine settimana appena trascorso, nel corso del quale è stata esercitata una capillare opera di prevenzione delle occasioni di assembramento, ma non è mancata l’attività sanzionatoria.

In particolare, in un noto locale del centro cittadino - a seguito di una sequela di segnalazioni - nella serata di domenica 21 febbraio, è stata riscontrata la presenza di un numero elevato di persone, per lo più giovani, presenti all’interno del locale in numero palesemente eccedente a quello massimo consentito, in mancanza del prescritto distanziamento ed in fase di consumazione ai tavoli oltre l’orario massimo previsto per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il gestore è stato sanzionato ai sensi della normativa anti-covid vigente. Sono state inoltre comminate due sanzioni in area pedonale per il mancato uso di protezioni delle vie respiratorie in mancanza delle condizioni a garanzia della distanza di sicurezza interpersonale e due sanzioni per la violazione del divieto di circolazione oltre le ore 22. Sono state, altresì, rilevate 201 infrazioni al codice della strada ed è stato effettuato il sequestro di un veicolo privo di copertura assicurativa.