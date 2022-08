La ruota sfiora la striscia bianca e scatta il verbale, lo sfogo dei turisti: "Multe assurde per fare cassa"

La multa trovata sul parabrezza dell'auto, lo scorso 12 agosto, proprio non è andata giù ad alcuni turisti milanesi in vacanza a Vieste. "Siamo tornati a Vieste perchè lo scorso ci era piaciuta tantissimo, ma non crediamo di tornare una terza", spiegano a margine della loro segnalazione.

"Vogliamo segnalare quello che - ahimè - succede in tante località balneari. I comuni per fare cassa fanno le multe più' assurde. Ebbene questa volta è toccata a noi! Per quale ragione? Aver parcheggiato sulla carreggiata. Ovviamente non è così, avevamo solo la ruota anteriore sinistra che toccava leggermente la striscia bianca e per questo è scattata la multa", spiega allegando alla lettera e al verbale anche una fotografia.

"Il Gargano ci è piaciuto tantissimo, Vieste è uno spettacolo, ma se dobbiamo essere trattati peggio di coloro che buttano la spazzatura per strada non penso ci torneremo. Forse la nostra voce verrà letta come: 'Ecco gli ennesimi turisti che si lamentano di tutto', ma davvero non è possibile essere trattati così. Sono sicuro che se chiedessi ad un avvocato, la multa potrebbe essere al 100% contestabile, ma lo faremo per non pagare 29,20? Ovviamente no. Questa è l'ennesima triste storia di gente che si allontana da una meta del Sud", continuano.

"Fortunatamente ce ne sono altre che ci accoglieranno molto meglio. Così dopo due 2 anni di vacanze diremo addio a Vieste, nella speranza che un giorno diventi un luogo pulito, accogliente e che non cerchi di prendere soldi ai turisti a tutti i costi", concludono.