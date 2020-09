Non indossa la mascherina in piazza Giordano: scatta la multa di 400 euro. Un altro sanzionato in via Labriola

Ieri sera la polizia locale di Foggia ha sanzionato e sottoposto a daspo urbano un uomo di 55 anni per non aver indossato la mascherina e per bivacco in via Labriola. Multato di 400 euro anche un 42enne beccato senza mascherina in piazza Giordano nonostante non vi fossero le condizioni per il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. I controlli per le violazioni alle norme anticontagio da Covid-19 proseguiranno anche nelle prossime ore

