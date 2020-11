Dpcm, si sposta a Foggia senza un valido motivo: multato parcheggiatore abusivo di Salerno

Questa mattina il personale della polizia locale di Foggia in servizio presso il mercato del venerdì, durante i controlli per il rispetto delle norme anticontagio e del codice della strada, notava in via Libero Grassi un individuo intento a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo.

Da un controllo documentale emergeva che l'abusivo, un salernitano di 22 anni, non era residente nel comune di Foggia.

A suo carico, pertanto, veniva contestato, oltre all'art. 7/15 bis del codice della strada e il 'Daspo Urbano' con relativo ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore, anche l'art. 2 comma 4/b del Dpcm del 3 novembre, perché era presente sul territorio di Foggia senza giustificato motivo.