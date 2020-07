Movida violenta in piazza Mercato: aumenta la sorveglianza, ripristinate le telecamere che qualcuno "non gradisce"

Si è tenuto questa mattina in Prefettura l'incontro del comitato per l'ordine e la sicurezza in seguito alle risse a alle aggresioni scoppiate sabato notte in Piazza Mercato, in cui sono rimasti feriti alcuni stranieri.

Il clima di guerriglia che ha caratterizzato l'ennesimo fine settimana di violenza e paura nella piazza della movida, ha spinto il prefetto di Foggia a convocare un vertice alla presenza del sindaco Franco Landella - che ai microfoni di Foggiatoday ha ribadito la volontà di emanare una ordinanza che vieti la somministrazione delle bevande in vetro - e dei comandanti dei carabinieri e della guardia di finanza, oltre che del questore.

"Verrà ripristinato l'impianto di videosorveglianza di Piazza Mercato che viene sistematicamente manomesso da chi non gradisce" l'occhio del Grande Fratello in quella zona, perché quanto è accaduto sabato notte è censurabile", commenta il sindaco. "Un episodio che non ha dato decoro alla stragrande maggioranza della cittadinanza che vuole continuare ad investire" chiosa il primo cittadino, che ha invitato gli esercenti a rispettare l'orario di chiusura delle 2.