Assembramenti in piazza Mercato dopo la mezzanotte: la movida che se ne infischia di ordinanze e decreti

Dopo l’ordinanza firmata dal Sindaco Landella, in vigore dal 23 ottobre, con la quale venivano chiuse tutte le strade del centro affollate dalla movida cittadina, che cosa è cambiato?

La suddetta ordinanza ordina ai gestori di locali, bar e ristoranti, di servire solo ai tavoli per mantenere le distanze di sicurezza e vieta che si stazioni nelle strade o piazze che normalmente vengono affollate dai cittadini. Tutto ciò è scaturito, come dice Landella nell’intervista rilasciata a FoggiaToday, in seguito ad un tavolo tecnico con il Prefetto e con le Forze dell’Ordine. Ma regola vuole che, nel momento in cui si vieta qualcosa, ci sia qualcuno che controlli che queste regole vengano rispettate. I gestori più coscienziosi hanno rispettato l’ordinanza, chiudendo i locali perché a molti non conviene aprire per riempire i pochi tavoli disponibili. Altri hanno deciso di rimanere aperti e vendere come se nulla fosse stato detto o ordinato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come in piazza Mercato, dove alle ore 00.40 (quando è stata scattata la foto), almeno 50 ragazzi stazionavano in barba a ogni tipo di divieto e ordinanza antiassembramento, consumando bevande. La domanda sorge spontanea: a che cosa serve, allora, vietare di stazionare se poi i controlli annunciati nelle vie oggetto dell'ordinanza, non vengono effettuati?Difficile pensare che le persone immortalate nella foto, fossero lì solo di passaggio o si fossero trovate lì per caso.