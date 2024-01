Omicidio stradale Camilla Di Pumpo: le motivazioni della condanna a 5 anni e 2 mesi a carico di Cannone

In 28 pagine, il gup del Tribunale di Foggia, Antonio Sicuranza, ha motivato la sentenza emessa lo scorso lunedì, 8 gennaio, a carico di Francesco Cannone, 22enne di Carapelle accusato dell’omicidio stradale di Camilla di Pumpo, avvocatessa di 25 anni, deceduta la sera del 26 gennaio del 2022, nell’impatto tra la sua Panda e un’Audi, avvenuto all’intersezione di via Matteotti con via Urbano.

Le motivazioni sono state depositate quest’oggi, abbattendo notevolmente la soglia limite dei canonici 90 giorni. Il giovane che era alla guida dell’Audi nera che - con targa-prova ‘Cannone’- procedeva per le vie del centro cittadino ad una velocità calcolata in 90km/h è stato condannato alla pena complessiva di 5 anni e 2 mesi “perché cagionava la morte di Di Pumpo Camilla, per colpa generica, consistita in imprudenza e negligenza, e per colpa specifica, derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale”, con l’aggravante di “essersi dato alla fuga dopo il sinistro per non aver contribuito alla ricostruzione dell'incidente nell'immediatezza dei fatti”, nonché di falso ideologico per aver lasciato intendere, in concorso con il padre Michele, di non essere lui il conducente dell’auto sottraendosi di fatto ai test alcolemici e tossicologicidi prassi, cui bisogna sottoporsi a seguito di sinistro stradale.

“La disamina degli atti divenuti utilizzabili a seguito dell'instaurazione del giudizio abbreviato non lascia dubbi di sorta circa la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti ascrittigli, e cioè quello di omicidio colposo stradale, sebbene attenuato, e quello di falso per induzione continuato, consumato in concorso con il padre Cannone Michele ed i suoi due amici”, si legge nelle carte.

La circostanza, spiega il gup, è attenuata “perché l'evento si verificava anche in considerazione della violazione dell'art. 145 C.d.S. da parte della Di Pumpo che, approssimandosi all'intersezione stradale urbana con via Matteotti, non usava la massima prudenza transitando all'incrocio ad una velocità di 20 Km/h, quindi non assumendo in prossimità dell'intersezione stradale suddetta una velocità prossima all'arresto e non ottemperando all'obbligo di dare precedenza al veicolo proveniente da destra”.

Scorrendo il documento che riassume l’andamento del procedimento, celebrato con rito abbreviato, e riporta le perizie dei vari consulenti interpellati, non emerge alcun dubbio “circa il collegamento eziologico tra il sinistro ed il decesso di Camilla Di Pumpo”. La ragazza, si legge, è morta “senza riprendere mai conoscenza in ragione dello sfacelo del cranio, interessato da plurime fratture multiple, pochi minuti dopo il suo ingresso al pronto soccorso del nosocomio”.

“Deve darsi ancora per certo”, si legge poco oltre, “che la Di Pumpo non indossava la prescritta cintura di sicurezza che avrebbe potuto impedire al suo capo di sbattere (così) violentemente contro superfici dure, rigide ed anelastiche della propria utilitaria deformata dal violento urto”.

In relazione alla posizione dell’indagato, sottolinea il gup, “l'evento penalmente rilevante, costituente conditio sine qua non dell'intero processo causale che lo ha determinato, deve indubitabilmente individuarsi nell'eccessiva velocità di marcia con cui procedeva il veicolo condotto dall'imputato al momento dell'impatto (rimasta accertata in circa 90 km/h e più precisamente 88 km/h, a fronte di un limite massimo di 50 km/h)”.

“Sebbene debba affermarsi che l'evento mortale sia attribuibile anche alla condotta di guida della conducente dell'utilitaria la quale, oltre a non rispettare l'obbligo primario di dare precedenza, non indossava la cintura di sicurezza (ciò che, in astratto, le avrebbe anche potuto salvare la vita), non per questo può elidersi la penale responsabilità del Cannone, giacché la eventuale corresponsabilità della vittima può valere solo ai limitati fini del riconoscimento dell'attenuante”. La difesa, rappresentata dall’avvocato Michele Sodrio, ha 40 giorni di tempo per presentare appello.

