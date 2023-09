Omicidio Marasco, ha confessato il presunto assassino: "Non volevo ucciderla"

Sapeva che Franca avrebbe riaperto dopo le ferie estive proprio quel lunedì e per questo aveva programmato il colpo. C'è una rapina dietro l'omicidio della tabaccaia uccisa lunedì 28 agosto in via Marchese de Rosa. A mettere in fila quanto accaduto quella mattina è Radouane Moslli, il presunto assassino arrestato nella tarda serata di ieri a Napoli e che oggi ha scelto di parlare e raccontare quanto accaduto. A ricostruire i fatti raccontati da Moslli è il suo legale, Nicola Totaro, interpellato da FoggiaToday, spiegando che l'accusato non si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha raccontato, quella che - a suo dire - sarebbe stata la dinamica della rapina che ha portato al decesso di Franca Marasco titolare della rivendita n. 48 a Foggia. Il fermato, trasferitosi a Foggia da Napoli nel mese di luglio, avrebbe dichiarato di essere già stato in quella tabaccheria come cliente e che quella mattina, sapendo che la rivendita avrebbe riaperto dopo le ferie estive, aveva deciso di tentare il colpo.

Moslli era venuto a Foggia per lavorare come bracciante agricolo in agro di Torremaggiore, ma la paga molto bassa lo avrebbe indotto a cercare di rapinare la tabaccheria per poter mandare dei soldi ai suoi familiari nel suo paese d'origine. La mattina del 28 agosto, Moslli era intenzionato a tentare quella rapina che gli avrebbe fruttato un po' di denaro: travisato il volto con una mascherina e un cappello si era diretto, coltello in tasca, alla rivendita di via Marchese de Rosa preventivando un furto semplice e veloce. Ma non è andata - come sappiamo - secondo i suoi piani.

Appena entrato nella tabaccheria, Moslli ha estratto il coltello e si è diretto dietro il bancone dove vi era la signora Marasco, minacciandola puntandole il coltello alla gola. La donna - a quanto riferisce l'indagato - avrebbe provato a divincolarsi muovendo il capo provocandosi, con la lama del coltello, delle ferite importanti alla gola. Ma, quella che non si può definire nemmeno una colluttazione, data la mole corporea molto differente tra i due, è continuata; nel frattempo Moslli aveva arraffato dalla cassa circa 75€ e, avendo portato il coltello all'altezza dell'addome ha ferito, in modo grave, la tabaccaia. A suo dire entrambi i fendenti sarebbero stati sferrati erroneamente durante la colluttazione.



Resosi conto della gravità dell'azione commessa, è andato nel panico, ha preso due telefoni cellulari di proprietà della signora Franca ed è fuggito. Uscendo dalla rivendita ha incrociato una persona che lo ha riconosciuto, ha buttato il coltello probabilmente sotto un'auto che poi va via, lasciando l'arma scoperta, e si è allontanato. Dalle telecamere sparse lungo il tragitto si è riuscito a ricostruire il percorso che ha compiuto e cosa ha fatto.

L'uomo si è diretto verso via Mameli dove è riuscito a cambiarsi di abiti, ha tolto il cappello, ha messo tutto in una busta che ha gettato in un cassonetto poco distante. In seguito uno dei due telefoni rubati nella tabaccheria verrà venduto ad un altro straniero, poi identificato e denunciato per acquisto di dubbia provenienza.

Nei giorni successivi all'omicidio, Moslli Redouane ha continuato a lavorare nei terreni in Torremaggiore per poi decidere di allontanarsi da Foggia e tornare a Napoli, con l'intento di rendersi irreperibile. Come già detto, l'indagato era a Foggia dal mese di luglio ed era ospite del Pis (pronto intervento sociale), aveva richiesto un permesso di soggiorno e non aveva fissa dimora. Le indagini porteranno a localizzare Moslli alla stazione di Napoli dove, probabilmente era appena arrivato con un pullman da Foggia, e ricondotto a Foggia in seguito al fermo.



Nei prossimi giorni verrà disposta l'autopsia sul corpo della vittima per capire se il racconto del presunto assassino trovi riscontro negli esami cadaverici. Nelle prossime 48 ore - come da prassi - verrà chiesta dal Pm l'udienza di convalida, tenendo conto delle probabilità di fuga, essendosi già reso irreperibile e, essendo straniero, il rischio di fuga all'estero.