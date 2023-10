Giornalista morto improvvisamente a 37 anni: sgomento e lacrime per Vittorio, aveva origini rignanesi

Anche Rignano Garganico piange la scomparsa improvvisa di Vittorio Savoia, giornalista 37enne con la passione per la fotografia deceduto ieri mattina a Settimo Torinese. "Da giornalista, era sempre il primo sulla notizia. Preciso, rispettoso delle storie che raccontava e delle persone che vi erano coinvolte. Interprete serio e responsabile di una professione preziosa, con il suo lavoro ha dato un contributo unico alla vita della nostra – e della sua - comunità. Prima di tutto questo, era una persona buona e insostituibile, per chi gli ha voluto bene e per la città" il post del Comune della città in cui era nato e vissuto.

"Era un professionista attento, scrupoloso, sempre presente. Aveva, nella penna e nelle fotografie, una straordinaria sensibilità, alle notizie anteponeva sempre la cura delle persone e dei fatti che raccontava. Era una brava persona, prima di tutto, onesto e curioso come la sua professione imponeva, con una punta di ironia che non mancava mai. Mancherà, eccome, la sua presenza nel dibattito pubblico dei nostri comuni".

Professionista serio, persona corretta, amava il suo lavoro e lo svolgeva con passione ed obiettività. Con lealtà e rispetto. Caterina Draisci, madre di Vittorio, è rignanese. In estate e a Natale trascorrevano un po' di tempo nel più piccolo comune del promontorio. La comunità è sgomenta, lo hanno ricordato in tanti anche sui social. Sarà l'autopsia a svelare le cause della morte. ì"Che notizia triste. Un ragazzo giovane, un collega in gamba con cui era bello parlare, sempre gentile con noi vecchi. Uno di quei colleghi (rari) che quando leggeva una cosa bella, fatta bene, chiamava o scriveva per congratularsi. Sono felice e grato per averlo conosciuto. Sono troppo triste e incazzato per averlo perso. Sono andato a rivedere i nostri messaggi. Lo saluto qui come lo salutavo di solito: "Ciao caro, grazie per le tue parole". Inutile aggiungerne altre".

Vittorio lavorava per la 'Nuova Periferia'. Il PD di Settimo lo descrive così: "Un giornalista sempre presente e appassionato, serio e rispettoso nel suo lavoro e nei confronti delle notizie e delle persone, una presenza importante nella vita di Settimo, che ha raccontato nelle colonne del giornale. Ti vogliamo ricordare con la macchina fotografica in mano, a seguire il consiglio comunale, in giro per Settimo dove ti si incontrava sempre, ai tavoli delle Feste de l'Unità, quando ci fermavamo per scambiare due chiacchiere davanti a una birra".

"Ciao Vittorio, un'altra notizia che lascia senza parole, come quelle che hai raccontato tante volte sulla Periferia. Ci lasci presto, anche se i tuoi articoli saranno lì a raccontare questo pezzo di mondo. Conserverò il ricordo delle chiacchierate a microfoni spenti che facevamo alla fine delle telefonate o delle interviste, in cui entrambi eravamo liberi dai ruoli che avevamo, o delle volte in cui mi hai rimproverato perchè non comunicavo abbastanza. Sempre diretto, attento, appassionato. Mancherai".

Michele, collega di lavoro, lo descrive così: "Non ci amavamo e nemmeno ci odiavamo. La pensavamo all’opposto su tutto. E tutto ciò, sin dal nostro primo incontro. Però lo rispettavo. Lo rispettavo perché portava sul volto i segni delle tante rinunce che un giovane deve fare per andarsi a guadagnare certe posizioni in un mestiere tanto ingrato. Vittorio Savoia era un ragazzo tormentato, che se ne andava a letto col peso delle tante tragedie che gli toccava raccontare. Non era uno di quei colleghi con la battuta pronta sulla cronaca nera, dal sarcasmo facile, come certi medici del pronto soccorso, capaci di scrollarsi di dosso i drammi connaturati alla propria professione con una risata. Anzi, era uno che ti riprendeva se facevi lo spiritoso sulle altrui tragedie. Per l’appunto, una delle tantissime cose su cui la pensavamo all’opposto. Vittorio era dedito al lavoro. Anzi, era il suo lavoro. Al punto da assumere quelle “pose intellettuali” che da quando si mette piede in una redazione qualcuno ti trasmette, facendoti illudere che se saprai apparire in un certo modo, in un mestiere in cui purtroppo l’abito un po’ il monaco lo fa, la tua carriera potrà decollare. Aveva anche un vizio che trovavo divertente. Nelle conversazioni si riferiva a terzi, a volte colleghi o personaggi “famosi”, chiamandoli col solo nome di battesimo. Tipo: “Io la penso come Luigi”, “Luigi chi?”, “Ciotti, no?”, “Ah”. Sono certo che non fosse pomposità o ostentazione, ma solo una manifestazione di fragilità, l’esecuzione di un vecchio “script” interpretato in modo un po’ troppo acritico. Eppure Vittorio non era solo il suo lavoro. Non era “solo” una “colonna dell’informazione locale”. Era e sarebbe stato certamente qualcosa d’altro e qualcosa di più, se solo non si fosse fatto ingoiare da tutto quello che lo circondava. Vittorio era in realtà come, per un tempo più o meno lungo, siamo tutti noi giornalisti: come lo Smeagol del Signore degli Anelli che non riesce a separarsi dalla fonte della sua maledizione. In un loop infernale in cui più sei bravo e più sei Smeagol".

Anche gli Statuto, gruppo musicale Ska torinese, lo hanno ricordato su Facebook. Per loro aveva realizzato il video del brano 'Troppo Lontana' e le copertina di 'Un giorno di festa e Amore di Classe'. Anche il comitato di Settimo Torinese della Croce Rossa Italiana, lo ha ricordato con commozione, per il suo talento nel dare voce alle vulnerabilità del territorio e l’appassionata vicinanza al mondo delle associazioni.