È morto Vittorino Checchia: era accusato di concorso nell'omicidio di Franca Marasco

È morto nella mattinata di ieri Vittorino Checchia, il 71enne accusato di essere complice dell'assassino di Franca Marasco, la tabaccaia uccisa in via Marchese De Rosa il 28 agosto 2023. Checchia venne arrestato il 14 settembre a Foggia, ritenuto il complice di Moslli Redouane, l'uomo reo confesso dell'omicidio. Era ricoverato al Policlinico Riuniti da una decina di giorni, piantonato dalla Polizia Penitenziaria. Ha sempre respinto ogni accusa.

La violenta rapina che scosse l'intera comunità avvenne la mattina del 28 agosto scorso. La vittima era sola nella rivendita quando fece irruzione un uomo armato di coltello. Fatali per la donna sono stati quattro fendenti inferti dal rapinatore, due all'addome e due al collo. L'uomo, dopo aver abbandonato l'arma del delitto, si allontanò portando via 75 euro e due telefoni centrali. Venne fermato il 2 settembre presso la stazione di Napoli.

Secondo quanto riportato nell'ordinanza cautelare, nel pomeriggio del giorno che precedette la rapina, Checchia e Redouane furono ripresi dalle telecamere di un bar a bere una birra e a chiacchierare. La mattina del colpo il 70enne gli avrebbe fornito guanti, mascherina e coltello, trovati in una busta bianca rigida all'interno del tabacchino. Inoltre, Redouane, al gip, sostenne di aver diviso con lui il bottino, presso l'abitazione di Renu, il giorno stesso della rapina. Qualche giorno dopo il presunto complice avrebbe contattato l'autore dell'omicidio informandolo che la donna era morta e, quindi, consigliandogli di scappare.

Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, Checchia aveva scoperto in carcere di essere malato. Le sue condizioni si sono aggravate nell'ultimo periodo, rendendo necessario il ricovero in ospedale.