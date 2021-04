Addio a Vincenzo Deliso, morto lo chef gentile pilastro della storica 'Tavernetta' di San Severo: "Buono, onesto ed operoso"

Una bella persona, educata, rispettosa e gentile. Un ottimo cuoco, pilatro del ristorante-pizzeria ‘La tavernetta’. San Severo è sotto choc per la morte di Vincenzo Deliso, storico cuoco della città dell’Alto Tavoliere scomparso a 61 anni.

Nel giro di pochi minuti la notizia ha fatto il giro della città. Decine i messaggi di cordoglio da parte di amici, parenti e conoscenti. I clienti del locale in cui lo chef lavorava da tantissimi anni, alla notizia della sua dipartita lo ricordano attraverso la bontà delle sue pietanze, dalla preparazione dei piatti a base di pesce alle pennette all'arrabbiata.

“Ci sono locali dove con gli amici andavi continuamente a mangiare per passare le serate durante la settimana. I nostri anni dal 94 al 98 erano caratterizzati o dalle cene alla Tavernetta oppure dalla serata universitaria tra Foggia e Pescara o dalle adunanze. Stamattina ti arriva la classifica notizia che non vuoi sentire: Vincenzo Deliso storico cuoco della Tavernetta è morto! In me inizia un senso di dolore, tristezza e malinconia perché Vincenzo era una bella persona! Enzo le tue pennette all'arrabbiata erano imbattibili! Buonissime!” il messaggio di cordoglio di Stefano ripreso dalla pagina Facebook ‘San Severo siamo noi”

“Oggi ci hai fatto un brutto scherzo. Ora chi deve venire a darmi fastidio al negozio? Riposa in pace amico mio” (Roby). “Non ci posso credere, mi ha visto nascere all'hotel Milano, ha lavorato con noi per una vita” (Salvatore).

Così Youlive: “Buono, onesto ed operoso, amato e stimato da tutti lascia sulla terra le tracce luminose delle sue grandi virtù". “Una persona gentile e rispettosa, molto attento nei dettagli, preciso, ottimo cuoco” (Leonardo)