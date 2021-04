Tragedia in via Scillitani: avverte malore e muore, vittima un uomo di mezza età

Tragedia questa sera in zona stazione a Foggia. Morto senza fissa dimora. Sul posto la polizia

Tragedia questa sera a Foggia. Un uomo senza fissa dimora di mezza età è deceduto in seguito ad un malore nelle vicinanze di viale XXIV Maggio, in via Scillitani.

All'arrivo dei sanitari del 118 giunti a bordo di una ambulanza, purtroppo per la vittima non c'era più nulla da fare.

Il corpo senza vita del 54enne giaceva nei pressi di una panchina. Sul posto la scientifica per i rilievi, i carabinieri e la polizia.