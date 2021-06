Tragedia in una sala ricevimenti: 62enne muore durante la festa della prima comunione

Un giorno di festa si è trasformato in tragedia per una famiglia che stava festeggiando una prima comunione. Durante il ricevimento che si stava svolgendo presso una sala di Foggia, un uomo ha perso la vita.

La vittima avrebbe avvertito un malore, forse un infarto. Allertati immediatamente i soccorsi, all'arrivo dei medici non c'era nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non è stata disposta l'autopsia, la salma è stata restrituira immediatamente ai parenti.

Sotto choc parenti, amici e conoscenti, che anche su Facebook hanno riservato un pensiero alla vittima.