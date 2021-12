Addio a Tony Santagata, una carriera di successo ancora nella sua Puglia: "Per noi sei vivo e balli e canti con noi"

Al secolo Antonio Morese, era originario di Sant'Agata di Puglia. Si è spento questa mattina, in ospedale, dove era ricoverato da alcuni giorni

Addio a Tony Santagata, cantautore di origini foggiane. Antonio Morese, questo il suo vero nome, è morto questa mattina, in ospedale, dove era ricoverato da alcuni giorni.

Originario di Sant'Agata di Puglia, sui Monti Dauni, avrebbe compiuto 86 il prossimo giovedì. Tanti i suoi successi, in italiano e in lingua dialettale, tra cui le arcinote Quant'è bello lu primm'ammore e La zita. Nella sua lunga carriera ha tenuto tournèe in tutto il mondo, ha partecipato a competizioni musicali importanti quali, tra le altre, Canzonissima e Sanremo.

Tanti i messaggi di cordoglio. Tra questi, quello del presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta: "Ci ha lasciato Tony Santagata, grande artista che, con i suoi successi, ha fatto la storia della musica italiana portando il nome della sua terra natia in tutto il mondo. Buon viaggio Tony".

"Caro Toni, oggi il dolore forte e improvviso ci ha colpito, ma la gioia, l’orgoglio e l’energia che ci hai trasmesso sono più forti della morte. E quindi tu per noi sei vivo e balli e canti con noi", ha aggiunto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ricordando una delle sue ultime partecipazioni sul palco (nel video).

Nel corso della sua pluridecennale carriera, Santagata ha composto anche 6 opere musicali moderne. Tra queste, una dedicata a San Pio - Padre Pio Santo della speranza - che fu eseguita in Vaticano, la sera della canonizzazione del Santo.

Aggiornato alle 18.10