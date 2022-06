Addio a Stani, il 'gigante buono' tesoriere storico del Rotary Club Foggia

Grave perdita per il Rotary Club Foggia a seguito della dipartita di Stanislao (detto Stani) Marinari, Tesoriere storico del Club, oltre che figura molto conosciuta e stimata in diversi ambienti e soprattutto in quello sportivo per aver a lungo frequentato la pallacanestro militando prima e poi collaborando in associazioni cestistiche del capoluogo dauno.

Soprannominato “il gigante buono” per la sua grande generosità, sempre prodigo di consigli, dai modi sempre gentili e rispettosi nei confronti di tutti, Stani è stato un grande esempio meritando stima ed ammirazione.

Per nove volte insignito della massima onorificenza 'Paul Harris Fellow', era conosciuto presso tutti i Rotary Club di Puglia e Basilicata e del Distretto 2120 dove è ricordato come Stani, amico affettuoso dotato di infinito sentimento di solidarietà. Il presidente Paolo Agostinacchio, personalmente ed anche a nome del Consiglio Direttivo e del Club, esprime il cordoglio e la forte affettuosa vicinanza alla moglie Filomena ed alle figlie Ersilia e Ilaria.