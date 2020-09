È morto il veterinario Sergio Spirito. Una vita per gli animali. Foggia sotto choc: "Persona meravigliosa"

Foggia sotto choc per la morte di Sergio Spirito, dottore veterinario e figura di spicco della lotta al randagismo in Puglia. Aveva il suo ambulatorio in via dell'Arcangelo Michele. Nel marzo 2019 era stato nominato presidente della commissione regionale randagismo della Puglia.

"Perdere un amico è sempre troppo doloroso. Perdere qualcuno che è stato anche una persona meravigliosa, sia umanamente che professionalmente, è un vuoto incolmabile per l'intera nostra città. Adesso, sei con tutte le tue anime belle che ti scodinzolano felici intorno: è così che voglio immaginarti. Grazie a nome di tutti gli "adottanti" per i doni immensi che ci hai fatto.

"Ciao Sergio Spirito amico caro" il commento di Antonella.

"Ora correrà su quell'arcobaleno con tutti i nostri amici pelosetti. Che la terra ti sia lieve" commenta Stefania.

"Se ne è andato così, quasi all’improvviso, lasciando un vuoto tra i tanti che gli hanno voluto bene. Ricorderemo il suo donarsi spontaneo, generoso nella missione di curare gli animali. Ricorderemo il suo sogno del 'Villaggio a 4 zampe', che lo ha portato a mediare anche l’impossibile con difficili interlocutori, purtroppo incapaci di comprendere il valore di quel progetto, così rimasto sulla carta. Ricorderemo Sergio Spirito e ci mancheranno il suo sarcasmo, le sue ironie" il ricordo di Gianni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rita: "Un uomo intelligente, arguto, ribelle ma con 'cervello'. Lo è sempre stato, fin da ragazzo ai tempi del liceo".