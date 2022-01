Arresto cardiaco: senzatetto muore tra le braccia dei sanitari, la tragedia nei giardini davanti a una chiesa

Aveva 52 anni ed era originario della Bulgaria, il senzatetto che alle 19.30 di ieri sera è stato soccorso dai sanitari del 118 di Cerignola nel giardino davanti la chiesa del buon Consiglio, tra via Melfi e viale di Ponente Invani i tentativi di rianimarlo. All'arrivo dei sanitari giunti a bordo di una ambulanza le sue condizioni erano già critiche. L'uomo era incosciente, è morto pochi minuti dopo tra le braccia dei soccorritori, che hanno tentato il tutto per tutto per salvargli la vita.

E' deceduto per un arresto cardiaco, probabilmente per il freddo. Si chiamava Amhedov Ashimov.