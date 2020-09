Addio al dottor Salvatore 'Doretto' Di Biase, storico titolare della Farmacia San Ciro

La città di Foggia perde un suo prestigioso rappresentante, il dottor Salvatore Di Biase, per tutti Doretto, storico titolare della Farmacia San Ciro. Aveva 85 anni ed era malato da tempo.

Titolare della farmacia sita in Piazza Giordano di fronte alla chiesa di Gesù e Maria, dove ha prestato servizio per oltre mezzo secolo, dalla fine degli anni '50 fino al 2015, era conosciuto e stimato da tutta la città che ne apprezzava la competenza e l'estrema disponibilità. Familiari, amici e clienti lo ricordano come una persona adorabile, sempre allegra e con un grande senso dell'umorismo.

Grandissimo tifoso del Foggia, per anni fu anche il punto di riferimento e fornitore della società rossonera. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 16 presso la chiesa di Gesù e Maria. Lascia la moglie Rosarietta e i figli Betty, Paola e Roberto.