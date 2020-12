Foggia piange Rocco Frasca, storico titolare del panificio. I figli: "E' stato un lavoratore umile e un nonno dolcissimo"

Foggia piange Rocco Frasca, uno dei maestri della panificazione più illustri di Foggia. A darne notizia i figli delll'omonimo panificio di viale Ofanto su Facebook.

"Oggi abbiamo dato un ultimo saluto a papà. Non sarà facile privarci della presenza di un così grande uomo, umile lavoratore e dolcissimo nonno. Grazie a tutti per l’affetto sincero che ci state dimostrando. In tanti ci state ricordando le sue parole ed i gesti che era solito compiere, lasciandoci un grande sorriso nel comprendere quanto sarà bello il ricordo che ognuno porterà di lui. Da domani riprenderemo a fare ciò che di più bello papà Rocco ci ha tramandato: la nobile arte della panificazione. Ancora grazie a tutti" il messaggio di Michele, Vito, Mara e Stefania.