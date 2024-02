Ritrovato senza vita il regista Carlo Formigoni: negli anni Novanta immaginò il 'Cerchio di Gesso'

E' strato trovato senza vita il regista teatrale Carlo Formigoni, 90enne originario di Mantova ma da tempo residente in Puglia. Nel 1991, contribuì a creare la realtà teatrale del 'Cerchio di Gesso', a Foggia, richiamando attorno a sé attori e artisti pugliesi che presero casa nel capoluogo dauno. E' anche uno dei fondatori del Teatro Kismet di Bari.

Il corpo senza vita del regista è stato trovato all'alba di oggi, sulla spiaggia di Savelletri, dopo ore di ricerche ininterrotte da parte di vigili del fuoco, carabinieri e capitaneria di porto. Secondo quanto ricostruito dai colleghi di BrindisiReport, Formigoni sarebbe entrato in acqua nei pressi del lido Verdemare, dopo essere arrivato lì in taxi. La capitaneria di porto è entrata in azione con una motovedetta e con personale via terra, mentre i vigili del fuoco hanno messo in campo una squadra di sommozzatori. Poi, all'alba di oggi, il ritrovamento del corpo dell'anziano regista: era sugli scogli, lato nord. Probabilmente è stato trasportato dalla corrente.

Carlo Formigoni era molto noto per la sua carriera di regista teatrale. Originario di Mantova, era stato "adottato" dalla Valle d'Itria e da Ostuni. Sul sito del Teatro Pubblico Pugliese viene definito "inventore del Teatro Ragazzi e rappresentante della storia del Teatro in Italia". Le ricerche sono state condotte grazie alla motovedetta Sar (Search and Rescue) Cp844 della capitaneria di porto e a una squadra del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Brindisi e del distaccamento di Ostuni. Via terra personale dell'ufficio locale marittimo di Savelletri della capitaneria e diversi carabinieri hanno invece perlustrato il litorale nei pressi del Lido Verdemare.

L'esperiemento del Cerchio di Gesso | Nasce a Foggia nel 1991, grazie alla dedizione e alle energie di Carlo Formigoni, che raduna intorno a sé un gruppo di giovani artisti "con il preciso intento di promuovere e fare cultura sul territorio. L’idea predominante", si legge nella presentazione del sito, "è quella di avvicinare i giovani all’universo culturale del teatro, cercando di stimolare creatività e fantasia in un processo di coinvolgimento del giovane spettatore che induca a riflettere, divertirsi, conoscere". Nel 2001 diventa cooperativa impiegando circa 20 persone; nel 2003 prende in gestione l'Oda Teatro, struttura teatrale realizzata dall’Amministrazione Provinciale in un ex capannone industriale. Dieci anni dopo, a seguito di un controllo da parte dei vigili del fuoco, la struttura viene dichiarata inagibile per la mancanza di alcune certificazioni. Nel 2015 il Cerchio di Gesso si ricostituisce come associazione culturale col chiaro intento di proseguire il lavoro svolto in 25 anni di attività sul e per il territorio.