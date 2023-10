Tragedia in via Caracciolo: morto ragazzo di 28 anni, indagini in corso

Foggia è ancora sotto choc per la morte di un ragazzo di 28 anni avvenuta nel pomeriggio del 22 ottobre in via Francesco Caracciolo per via di un tragico incidente. Accertamenti sulla dinamica sono stati svolti dalla polizia, intervenuta sul posto. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web.

Si sarebbe trattato di un incidente, non di un suicidio. La vittima, infatti, sarebbe precipitata dal terzo piano di una palazzina in maniera accidentale. All'arrivo dei sanitari del 118, giunti a bordo di un'ambulanza, il 28enne era già morto. Non sarebbero stati riscontrati segni di colluttazione, ma soltanto da caduta.

Sul corpo del ragazzo è stato disposto l'esame autoptico.