Morto l'arch. Pino Casolaro: sua l'opera di piazzale Italia, è stato il direttore dei lavori di ristrutturazione del Teatro Giordano

E' deceduto oggi a Foggia l'architetto Giuseppe Casolaro detto Pino, direttore e responsabile unico del procedimento dei lavori di completamento della ristrutturazione funzionale del Teatro Giordano balzato agli onori delle cronache locali quando nel 2015 gli era stato notificato, insieme ad altre quattro persone, l'avviso di conclusione delle indagini sull'appalto relativo, appunto, alla ristrutturazione del teatro.

Due anni dopo, nel 2017, Casolaro verrà assolto dalle accuse di truffa aggravata e frode nell'ambito delle indagini scattate dopo le difformità che erano state contestate dagli accertamenti espletati.

Su facebook il ricordo di Franco Landella: "Oggi ci ha lasciati prematuramente Pino Casolaro. Non dimenticherò mai il suo tratto di matita, che lo ha reso uno dei più bravi architetti.

Non dimenticherò mai la sua tenacia sportiva di maratoneta ma soprattutto non dimenticherò mai la sua amicizia nei miei confronti e l’amore verso la nostra città, caratterizzato dalle sue opere come piazzale Italia. Che la terra gli sia lieve".