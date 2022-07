Morto Piero Sanpaolo, l'oculista degli ultimi

San Severo piange Piero Sanpaolo, oculista di fama, medico volontario in missioni umanitarie da trent'anni a favore degli ultimi, scomparso improvvisamente. Lascia la moglie e un figlio. "Coloro che lo hanno amato e apprezzato potranno dargli l'ultimo saluto nel Salone della Chiesa dell'Immacolata a San Severo dalle 18 di oggi e fino alle 16.30 di domani" si legge sul manifesto funebre. "Anziché fiori donate un'offerta a Missione Africa per continuare il progetto oculistico di Piero in Benin". "Era un uomo buono, gentile, sempre disponibile" il commento del sindaco Francesco Miglio