Foggia piange il dr Pasquale Rotoli, il medico radiologo del Riuniti aveva 59 anni: "Era gentile e disponibile come pochi"

Foggia piange Pasquale Rotoli, il dirigente medico della Radiologia del Policlinico Riuniti scomparso ieri 14 agosto per un grave problema di salute che aveva scoperto di avere pochissimi mesi fa. I funerali si svolgeranno domani 16 agosto alle 10.30 nella chiesa dell’Immacolata di Foggia. Aveva 59 anni.

Persona umana, riservata e professionale, stimato medico, in tanti in queste ore lo hanno ricordato su Facebook: “Era una persona splendida, un grande professionista”, “era speciale e sensibile”. “Il Riuniti ha perso un medico speciale, e noi un amico sempre a disposizione con quel sorriso e umanità che lo distingueva". “Una pesante perdita per la nostra comunità. Uomo e Medico gentile e disponibile come pochi”, “era un collega e una persona squisitissima”.

"Un medico bravissimo, una persona perbene, eccezionale, con il quale ho condiviso tanti anni di lavoro in Radiologia. L'ospedale di Foggia perde un monumento di umanità e competenza" il commento di Giuseppe Vaccariello.